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INDIANS: ALL-STAR GAME

Indians third baseman Jose Ramirez continues to climb hitting leaderboards prior to starting All-Star Game

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 10, 2017 - 05:49 PM | Updated: July 11, 2017 - 08:50 AM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor (left) and Jose Ramirez smile while holding All Star jerseys in a presentation before a baseball game against the Detroit Tigers, Sunday in Cleveland. The Tigers won 5-3. (AP Photo/David Dermer)


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