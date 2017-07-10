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Indians third baseman Jose Ramirez continues to climb hitting leaderboards prior to starting All-Star Game

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 10, 2017 - 05:49 PM
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In this May 2017 file photo, Cleveland Indians' Michael Brantley catches a ball hit by Oakland Athletics' Jed Lowrie in the fifth inning of a game in Cleveland. Lowrie was out on the play. (AP Photo/Tony Dejak)


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Indians third baseman Jose Ramirez continues to climb hitting leaderboards prior to starting All-Star Game - 5:49 PM

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