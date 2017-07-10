All CATEGORIES
☰ Menu

INDIANS: ALL-STAR GAME

Indians third baseman Jose Ramirez continues to climb hitting leaderboards prior to starting All-Star Game

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 10, 2017 - 05:49 PM | Updated: July 11, 2017 - 08:50 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Francisco Lindor (left) and Jose Ramirez smile while holding All Star jerseys in a presentation before a baseball game against the Detroit Tigers, Sunday in Cleveland. The Tigers won 5-3. (AP Photo/David Dermer)


MORE IN SPORTS

marla22cut_1 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Marla Ridenour: With relationships seemingly beyond repair, Cavaliers should trade Kyrie Irving if they can get big return - 11:01 PM

The Cavaliers do not have to trade Kyrie Irving.

Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’ - 9:59 PM
tnotes22cut
Danny Salazar, Corey Kluber expected to start in weekend series; Boone Logan to miss “significant time” - 11:13 PM
hsnotes22cut
High school notebook: Revere’s Conor Head commits to play football at Toledo - 11:12 PM
RubberDucks 4, Flying Squirrels 2 - 11:13 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next