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Indians, Tigers game postponed, may be made up on Monday in Detroit

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 29, 2016 - 06:40 PM
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Umpire Jim Reynolds (from left) Cleveland Indians manager Terry Francona, umpire Hunter Wendelstedt and Detroit Tigers manager Brad Ausmus check the field during a rain delay before a game in Detroit, Thursday. (AP Photo/Paul Sancya)

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