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Indians to face Boston Red Sox in ALDS; Game 1 in Cleveland on Thursday

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 2, 2016 - 08:13 PM | Updated: October 3, 2016 - 12:52 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer throws during the first inning of a baseball game against the Washington Nationals at Nationals Park in Aug. 2016, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

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