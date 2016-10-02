All CATEGORIES
☰ Menu

Indians report

Indians to face Boston Red Sox in ALDS; Game 1 in Cleveland on Thursday

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 2, 2016 - 08:13 PM | Updated: October 3, 2016 - 12:52 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer throws during the first inning of a baseball game against the Washington Nationals at Nationals Park in Aug. 2016, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

marla04cut_01 Ron Schwane - AP
Marla Ridenour: Despite worries over starting pitching, run production, Indians’ indomitable spirit could lengthen playoff run

The steam has been blown off after a raucous beer- and champagne-soaked celebration of the Indians’ first American League Central Division title in nine years.

cavs04cut_01
Cavaliers star LeBron James is ‘All In’ with Hillary Clinton for president
Bob Dyer: Pro Football Hall demands pound of fan flesh
bnotes04cut
Browns notebook: Another change coming at center after Austin Reiter suffers torn ACL, QB Cody Kessler to start again and more
browns04cut_01
Terrelle Pryor embodies frustration of winless Browns as coach Hue Jackson tries to remain calm, optimistic
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next