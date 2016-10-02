Indians to face Boston Red Sox in ALDS; Game 1 in Cleveland on Thursday

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEluZGlhbnMgbmVlZGVkIGEgZm91cnNvbWUgb2Ygb3V0Y29tZXMgdG8gbGVhZCB0byB0
aGVpciBiZXN0LWNhc2Ugc2NlbmFyaW8gb24gU3VuZGF5LCBhbmQgYWxsIGZvdXIgY2FtZSB0byBm
cnVpdGlvbi4gQXMgYSByZXN1bHQsIHRoZSBJbmRpYW5zIHdpbGwgaGF2ZSBob21lZmllbGQgYWR2
YW50YWdlIGFnYWluc3QgdGhlIEJvc3RvbiBSZWQgU294IGluIHRoZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUg
RGl2aXNpb24gU2VyaWVzLiAgPC9wPjxwPlRoZSBwb3N0c2Vhc29uIGlzIGhlcmUuIEdhbWUgMSB3
aWxsIGJlIFRodXJzZGF5IGluIENsZXZlbGFuZC4gR2FtZSAyIGlzIEZyaWRheSBpbiBDbGV2ZWxh
bmQgYmVmb3JlIHRoZSBzZXJpZXMgc2hpZnRzIHRvIEJvc3RvbiBmb3IgR2FtZXMgMyBhbmQgNCBh
bmQgdGhlbiBiYWNrIHRvIENsZXZlbGFuZCBmb3IgR2FtZSA1LCB0aGUgbGF0dGVyIHR3byBpZiBu
ZWNlc3NhcnkuIDwvcD48cD5PbiBTdW5kYXkgdGhlIEluZGlhbnMgYmVhdCB0aGUgS2Fuc2FzIENp
dHkgUm95YWxzIDMtMiwgdGhlIFRvcm9udG8gQmx1ZSBKYXlzIGJlYXQgdGhlIFJlZCBTb3ggMi0x
LCB0aGUgQmFsdGltb3JlIE9yaW9sZXMgYmVhdCB0aGUgTmV3IFlvcmsgWWFua2VlcyA1LTIgYW5k
IHRoZSBEZXRyb2l0IFRpZ2VycyBsb3N0IHRvIHRoZSBBdGxhbnRhIEJyYXZlcyAxLTAuIFRob3Nl
IGZvdXIgb3V0Y29tZXMgc2VhbGVkIHRoZSBmaXZlLXRlYW0gQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIHBvc3Rz
ZWFzb24gZmllbGQsIHNvbHZpbmcgYWxsIGhvbWUtZmllbGQgYWR2YW50YWdlIHNjZW5hcmlvcy4g
VGhlIFRleGFzIFJhbmdlcnMgYXJlIHRoZSBOby4gMSBzZWVkIHdpdGggdGhlIEluZGlhbnMgYW5k
IFJlZCBTb3ggTm9zLiAyIGFuZCAzLiBUaGUgQmx1ZSBKYXlzIGFuZCBPcmlvbGVzIGFyZSB0aGUg
dHdvIHdpbGQtY2FyZCB0ZWFtcyB3aG8gd2lsbCBwbGF5IGZvciB0aGUgY2hhbmNlIHRvIHRha2Ug
b24gdGhlIFJhbmdlcnMsIGxlYXZpbmcgdGhlIFRpZ2VycyBvdXQgb2YgdGhlIHBvc3RzZWFzb24u
PC9wPjxwPkl0IGFsbCBhbHNvIG1lYW5zIHRoZSBJbmRpYW5zICg5NC02NykgZG9uJiM4MjE3O3Qg
bmVlZCB0byB0cmF2ZWwgdG8gRGV0cm9pdCBvbiBNb25kYXkgZm9yIEdhbWUgMTYyLCBhcyB0aGF0
IGdhbWUgd291bGRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhbnkgaW1wbGljYXRpb25zIG9uIHRoZSBwbGF5b2Zm
IHBpY3R1cmUuIEl0JiM4MjE3O3MgdGhlIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSB5ZWFyIGluIHdoaWNo
IHRoZSBJbmRpYW5zIHBsYXllZCBvbmx5IDE2MSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBnYW1lcy4gPC9wPjxw
PlRoZSBSZWQgU294ICg5My02OSkgd2lsbCBwb3NlIHF1aXRlIHRoZSBjaGFsbGVuZ2UgZm9yIHRo
ZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBkZXBsZXRlZCBzdGFydGluZyByb3RhdGlvbi4gVGhlIFJlZCBTb3gg
bGVkIHRoZSBsZWFndWUgaW4gcnVucyBzY29yZWQgd2l0aCA4NzguIFRoZXkgbGVkIHRoZSBBTCBi
eSAxMDEgcnVucyBvdmVyIHRoZSBzZWNvbmQtcGxhY2UgSW5kaWFucywgd2hvIHNjb3JlZCA3Nzcg
cnVucy4gVGhlIFJlZCBTb3ggIGJlY2FtZSBvbmx5IHRoZSBzZWNvbmQgQUwgdGVhbSBpbiB0aGUg
cGFzdCA2NSB5ZWFycyB0byBsZWFkIHRoZSBsZWFndWUgaW4gcnVucyBieSBtb3JlIHRoYW4gMTAw
LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gRVNQTi4gVGhleSBhcmUgYWxzbyB0aGUgZmlyc3QgdGVhbSBzaW5jZSB0
aGUgMjAwNSBJbmRpYW5zIHRvIGhhdmUgNTAgZXh0cmEtYmFzZSBoaXRzIGZyb20gc2V2ZW4gZGlm
ZmVyZW50IGhpdHRlcnMuIDwvcD48cD5UaGF0IGxpbmV1cCBpbmNsdWRlcyB0d28gTW9zdCBWYWx1
YWJsZSBQbGF5ZXIgY2FuZGlkYXRlcywgb3V0ZmllbGRlciBNb29raWUgQmV0dHMgYW5kIGRlc2ln
bmF0ZWQgaGl0dGVyIERhdmlkIE9ydGl6LCB3aG8gaXMgb24gaGlzIGZhcmV3ZWxsIHRvdXIuIFRo
ZSBSZWQgU294IGFsc28gaGF2ZSBhIEN5IFlvdW5nIGNhbmRpZGF0ZSBpbiBSaWNrIFBvcmNlbGxv
LCBoYXZpbmcgdGhlIGJlc3Qgc2Vhc29uIG9mIGhpcyBjYXJlZXIsIGFsb25nIHdpdGggaGlnaC1w
cmljZWQgYWNlIERhdmlkIFByaWNlLiA8L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMsIG1lYW53aGlsZSwgd2ls
bCBoYXZlIFRyZXZvciBCYXVlciBwaXRjaGluZyBpbiBHYW1lIDEuIEN5IFlvdW5nIGNvbnRlbmRl
ciBDb3JleSBLbHViZXIsIGJhdHRsaW5nIGEgbWlsZCBxdWFkcmljZXBzIHN0cmFpbiwgd2lsbCBz
dGFydCBHYW1lIDIgRnJpZGF5IG5pZ2h0IGluIENsZXZlbGFuZC4gS2x1YmVyIHN0YXJ0aW5nIEdh
bWUgMiBnaXZlcyBoaW0gYW4gZXh0cmEgZGF5IG9mIHJlc3QgYW5kIGFsc28gbWVhbnMgaGUgd29u
JiM4MjE3O3QgcGl0Y2ggb24gdGhyZWUgZGF5cyBvZiByZXN0IGluIHRoZSBzZXJpZXMuIEJhdWVy
IHdpbGwgbGlrZWx5IGRvIGp1c3QgdGhhdCBpbiBHYW1lcyAxIGFuZCA0LCBpZiBuZWNlc3Nhcnku
IEpvc2ggVG9tbGluIGlzIHNsYXRlZCB0byBzdGFydCBHYW1lIDMuIElmIEdhbWUgNSBpcyBuZWVk
ZWQsIGl0JiM4MjE3O2xsIGxpa2VseSBiZSBLbHViZXIgaWYgaGVhbHRoeS48L3A+PHA+R2Fpbmlu
ZyBob21lZmllbGQgYWR2YW50YWdlIGNvdWxkIGJlIGEgYmlnIGJyZWFrIGZvciB0aGUgSW5kaWFu
cy4gSG9tZS1yb2FkIHNwbGl0cyBhcmUgb2Z0ZW4gc2hha3kgc3RhdGlzdGljcyB0byBiZWxpZXZl
IGluIHdoZW4gbG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIGEgc2VyaWVzLCB0aG91Z2ggdGhlIEluZGlhbnMg
YXJlIDUzLTI4IGF0IFByb2dyZXNzaXZlIEZpZWxkIGFuZCBoYXZlIGF2ZXJhZ2VkIDUuNTggcnVu
cyBwZXIgZ2FtZSwgY29tcGFyZWQgNC4wNiBvbiB0aGUgcm9hZC48L3A+PHA+T3J0aXogYW5kIElu
ZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBtYWtlIHVwIHR3byBvZiB0aGUgbW9yZSBpbnRl
cmVzdGluZyBzdG9yeWxpbmVzIG9mIHRoaXMgc2VyaWVzLCB3aXRoIEZyYW5jb25hIGhhdmluZyB0
d28gV29ybGQgU2VyaWVzIHRpdGxlcyB3aXRoIHRoZSBSZWQgU294LiBUaGF0IGluY2x1ZGVzIHRo
ZSAyMDA0IGNoYW1waW9uc2hpcCB0aGF0IGVuZGVkIHRoZSBSZWQgU294JiM4MjE3O3MgdGl0bGUg
ZHJvdWdodCBhbmQgdGhlIDIwMDcgdGl0bGUgdGhhdCBjYW1lIGF0IHRoZSBleHBlbnNlIG9mIHRo
ZSBDb2xvcmFkbyBSb2NraWVzIGluIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgYW5kIHRoZSBJbmRpYW5zIGlu
IHRoZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUgQ2hhbXBpb25zaGlwIFNlcmllcywgd2hvIGhlbGQgYSAzLTEg
bGVhZCBiZWZvcmUgbG9zaW5nIHRoZSBmaW5hbCB0aHJlZSBnYW1lcy48L3A+PHA+UnlhbiBMZXdp
cyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5ybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5z
IGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgYXQg
aHR0cHM6Ly88YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.