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Indians trade for Blue Jays reliever Joe Smith; Josh Tomlin placed on 10-day DL

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 31, 2017 - 05:57 PM
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In this Sept. 2013 file photo, Cleveland Indians relief pitcher Joe Smith throws to first to hold Houston Astros' Jonathan Villar close in the eighth inning of a in Cleveland. (AP Photo/Mark Duncan)


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