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Indians, Trevor Bauer agree to contract for 2017, avoid arbitration

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: January 12, 2017 - 06:27 PM
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Cleveland Indians starter Trevor Bauer throws pitches on the mound before batting practice to test his finger on Oct. 24, 2016 at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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