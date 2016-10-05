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Indians’ Trevor Bauer completes cycle from bullpen to ALDS Game 1 starter

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 5, 2016 - 09:59 PM | Updated: October 6, 2016 - 04:23 PM
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Cleveland Indians' Trevor Bauer throws to first base during an infield team workout, Tuesday in Cleveland. The Indians start the American League Divisional Series against the Boston Red Sox on Thursday in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

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