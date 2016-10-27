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World Series: iNDIANS VS. CUBS

Indians weighing Carlos Santana starting in left field; Cubs can’t do the same with Kyle Schwarber

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 27, 2016 - 09:57 PM | Updated: October 28, 2016 - 08:50 AM
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Cleveland Indians' Carlos Santana works out during batting practice for Friday's Game 3 of the Major League Baseball World Series against the Chicago Cubs, Thursday in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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