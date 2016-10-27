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World Series: iNDIANS VS. CUBS

Indians weighing Carlos Santana starting in left field; Cubs can’t do the same with Kyle Schwarber

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 27, 2016 - 09:57 PM
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Chicago Cubs Anthony Rizzo checks his swing as he takes a low pitch in the third inning against the Cleveland Indians in Game 2 of the World Series on Wednesday at Progressive Field in Cleveland. Rizzo took a base on balls on the at bat. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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