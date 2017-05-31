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Indians well represented in early All-Star Game voting; Francisco Lindor leads AL shortstops

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 31, 2017 - 07:42 PM | Updated: June 1, 2017 - 03:14 PM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor looks up after hitting a solo home run off Oakland Athletics starting pitcher Sean Manaea in the fourth inning of a baseball game, Wednesday, May 31, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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