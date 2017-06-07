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Late Tuesday: Rockies 11, Indians 3

Late Tuesday / Rockies 11, Indians 3: Rookie pitcher Antonio Senzatela too much for Indians

By Dennis Georgatos
Associated Press

Published: June 7, 2017 - 06:13 PM
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Colorado Rockies' Mark Reynolds, center, is congratulated by Carlos Gonzalez (left) and Charlie Blackmon as Reynolds crosses home plate after hitting a three-run home run off Cleveland Indians relief pitcher Zach McAllister in the fifth inning Tuesday in Denver. The Rockies won 11-3. (AP Photo/David Zalubowski)


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