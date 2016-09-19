All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Losses to the Indians’ starting rotation cause reshuffle

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 19, 2016 - 06:40 PM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

a1browns20cut Jay LaPrete - AP
Browns preparing rookie Cody Kessler to start at QB against Dolphins, add veteran Charlie Whitehurst to mix with Josh McCown out - 11:13 PM

BEREA: Browns rookie quarterback Cody Kessler is in line to leap from No. 3 to No. 26 in a span of just three weeks.

Losses to the Indians’ starting rotation cause reshuffle - 11:13 PM
OHSAA announces penalties against Hoban football team, coach Tim Tyrrell - 11:22 PM
Kent State football: Coach Paul Haynes happy but not satisfied with Golden Flashes’ improvement - 11:14 PM
Ohio State football: Noah Brown’s miraculous catch caps Buckeyes receiver’s heart-warming comeback from broken leg - 11:13 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next