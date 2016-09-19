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Losses to the Indians’ starting rotation cause reshuffle

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 19, 2016 - 06:40 PM | Updated: September 20, 2016 - 02:29 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin throws during the first inning of the game against the New York Yankees at Yankee Stadium in Aug. 2016 in New York. (AP Photo/Seth Wenig)

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