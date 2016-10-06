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American League  Division SeriesGAME 1 | Indians 5, Red Sox 4

Marla Ridenour: Continuing their ‘Any Given Hero’ mentality, dogged Indians refuse to be intimidated by Red Sox

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 6, 2016 - 11:43 PM | Updated: October 7, 2016 - 02:46 PM
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Cleveland's Francisco Lindor celebrates a home run in the third inning against the Boston Red Sox in Game 1 of the American League Division Series on Thursday at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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