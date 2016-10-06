All CATEGORIES
☰ Menu

American League  Division SeriesGAME 1 | Indians 5, Red Sox 4

Marla Ridenour: Continuing their ‘Any Given Hero’ mentality, dogged Indians refuse to be intimidated by Red Sox

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 6, 2016 - 11:43 PM | Updated: October 7, 2016 - 02:46 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland's Francisco Lindor celebrates a home run in the third inning against the Boston Red Sox in Game 1 of the American League Division Series on Thursday at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

browns10_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Patriots 33, Browns 13: Rookie Cody Kessler leaves stadium in pain as injuries continue to plague quarterback position

CLEVELAND: Browns rookie quarterback Cody Kessler threw on the sideline at FirstEnergy Stadium in an attempt to return to Sunday’s 33-13 loss to the New England Patriots, but he couldn’t push through the injury he suffered in his chest and rib area late in the first quarter.

tribe10_04
Indians-Red Sox ALDS Game 3 postponed because of rain, will be played Monday
a1browns10cut
Marla Ridenour: Browns must learn from up-close view of Patriots’ blueprint for success
bsider10
Patriots shut down Browns’ NFL-best rushing attack
browns10_02
Browns analysis: Nate Ulrich breaks down 33-13 loss to New England Patriots
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next