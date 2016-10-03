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american league division series: INDIANS VS. RED sox

Marla Ridenour: Despite worries over starting pitching, run production, Indians’ indomitable spirit could lengthen playoff run

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 3, 2016 - 02:33 PM
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Cleveland Indians' Jason Kipnis (center) celebrates with Mike Napoli (left) and Tyler Naquin after hitting a game winning single off Minnesota Twins relief pitcher Brandon Kintzler during the tenth inning of a game Aug. 29, in Cleveland. The Indians won 1-0. (AP Photo/Ron Schwane)

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