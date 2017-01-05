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Marla Ridenour: Family played huge part in slugger Edwin Encarnacion’s decision to choose Indians

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: January 5, 2017 - 06:59 PM
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Cleveland Indians' Edwin Encarnacion smiles during a news conference, Thursday in Cleveland. One win from a World Series baseball title last season, the Indians finalized a $65 million, three-year contract with free agent slugger Encarnacion. (AP Photo/Tony Dejak)


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