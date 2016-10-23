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Marla Ridenour: Funny 50-50 raffle observation says much about Indians’ Terry Francona’s skills as a manager

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 23, 2016 - 06:56 PM | Updated: October 24, 2016 - 06:05 PM
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Cleveland Indians manager Terry Francona attends a news conference in Toronto, Sunday, Oct. 16, 2016. The Indians play the Toronto Blue Jays in Game 3 of baseball's American League Championship Series on Monday. (Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)

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