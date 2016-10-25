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Marla Ridenour: Indians’ Corey Kluber picks up ‘Cleveland Against the World’ title torch

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 25, 2016 - 11:57 PM | Updated: October 26, 2016 - 01:24 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber (left) is congratulated by Roberto Perez after the top of the first inning against the Chicago Cubs in Game 1 of the World Series on Tuesday, Oct. 25, 2016 at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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