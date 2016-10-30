All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: Indians manager Terry Francona could have used a quicker hook as Cubs take Game 5

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 30, 2016 - 11:48 PM | Updated: October 31, 2016 - 01:02 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Chicago Cubs third baseman Kris Bryant watches his home run off Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer during the fourth inning of Game 5 of the Major League Baseball World Series Sunday, Oct. 30, 2016, in Chicago. (AP Photo/Charlie Riedel)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe31cut_21 David J. Phillip - AP
World Series Game 5/Cubs 3, Indians 2: Indians doomed by three-run inning, Cubs extend World Series

CHICAGO: The World Series will be returning to Cleveland for Game 6.

A three-run rally in the fourth inning was enough for the Chicago Cubs with Jon Lester and Aroldis Chapman recording 26 of their 27 outs.

The Indians threatened several times but were unable to capitalize enough in a 3-2 loss in Game 5 of the World Series at Wrigley Field on Sunday night.

browns31cutweb
Jets 31, Browns 28: Browns fall to 0-8 for first time since 1975 after blowing 13-point halftime lead
tribe31cut_01
Marla Ridenour: Indians manager Terry Francona could have used a quicker hook as Cubs take Game 5
browns31cut_02
Browns analysis: Nate Ulrich breaks down 31-28 loss to New York Jets
watch31cut_08
Fans flock to Progressive Field with hope of witnessing World Series win on ballpark screen
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next