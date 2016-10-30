All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: Indians manager Terry Francona could have used a quicker hook as Cubs take Game 5

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 30, 2016 - 11:48 PM | Updated: October 31, 2016 - 09:00 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Chicago Cubs third baseman Kris Bryant watches his home run off Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer during the fourth inning of Game 5 of the Major League Baseball World Series Sunday, Oct. 30, 2016, in Chicago. (AP Photo/Charlie Riedel)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Marla Ridenour: Odds remain in Indians’ favor but there remain reasons to fear the Cubs - 6:09 PM

CHICAGO: Awaiting field access for postgame interviews Sunday night, one member of the Chicago area media said to a colleague, “That was the most intense game I’ve ever seen.”

tribe31cut_01
Marla Ridenour: Indians manager Terry Francona could have used a quicker hook as Cubs take Game 5
LeBron James says Cavaliers teammate Kyrie Irving deserves to be in MVP conversation - 7:02 PM
University of Akron football: Zips hope to rebound from disappointing loss to Buffalo - 6:16 PM
tribe31cut_21
World Series Game 5/Cubs 3, Indians 2: Indians doomed by three-run inning, Cubs extend World Series
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next