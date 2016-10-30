Marla Ridenour: Indians manager Terry Francona could have used a quicker hook as Cubs take Game 5

PHA+DQoJQ0hJQ0FHTzogSXQgd2FzIGEgcGl0Y2hpbmcgbWF0Y2h1cCB0aGF0IGhlYXZpbHkgZmF2
b3JlZCB0aGUgQ3VicywgdGhlIGtpbmQgb2YgZ2FtZSB0aGF0IHRoZSB1bmRhdW50ZWQgSW5kaWFu
cyBoYXZlIHVzdWFsbHkgd29uIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD4NCjxwPg0KCVVudGlsIHRoZSBmb3Vy
dGggaW5uaW5nIFN1bmRheSBuaWdodCBpbiBHYW1lIDUgb2YgdGhlIFdvcmxkIFNlcmllcywgdGhh
dCBsb29rZWQgbGlrZSBpdCB3b3VsZCBiZSB0aGUgY2FzZSBhZ2Fpbi4gVGhlIEluZGlhbnMgaGFk
IGEgb25lLXJ1biBsZWFkLCBhbmQgdGhlIEN1YnMgaGFkIGFjZSBKb24gTGVzdGVyIG9uIHRoZSBt
b3VuZCBhbmQgbm90aGluZyBidXQgc3R5bGUgcG9pbnRzLCBtb3N0bHkgb24gZm91bCBiYWxscy48
L3A+DQo8cD4NCglUaGVuIGFzIFRyaWJlIHJpZ2h0LWhhbmRlciBUcmV2b3IgQmF1ZXIgYmVnYW4g
aGlzIHNlY29uZCB0aW1lIHRocm91Z2ggdGhlIHJvdGF0aW9uLCB0aGUgc3RydWdnbGluZyBDdWJz
IGJhdHRlcnMgZm91bmQgdGhlbXNlbHZlcy48L3A+DQo8cD4NCglBbmQgSW5kaWFucyBtYW5hZ2Vy
IFRlcnJ5IEZyYW5jb25hLCB3aG9zZSBldmVyeSBtb3ZlIGhhcyBiZWVuIHRoZSByaWdodCBvbmUg
aW4gdGhlIHBvc3RzZWFzb24sIG1hZGUgaGlzIGZpcnN0IG1pc3N0ZXAuPC9wPg0KPHA+DQoJSGUg
c3R1Y2sgd2l0aCBCYXVlciB0b28gbG9uZy48L3A+DQo8cD4NCglTb21lIG1pZ2h0IGFyZ3VlIHRv
IHRoZSByZWxhdGl2ZSBpbnNpZ25pZmljYW5jZSBzaW5jZSB0aGUgZ2FtZSB3YXMgdGlnaHQgdGhy
b3VnaG91dC4gQnV0IHdpdGggdGhlIEluZGlhbnMgaG9sZGluZyBhIDMtMSBsZWFkIGluIHRoZSBz
ZXJpZXMgY29taW5nIGluLCBJIHRob3VnaHQgdGhlIGVycmF0aWMgQmF1ZXIgd291bGQgYmUgb24g
YSB2ZXJ5IHNob3J0IGxlYXNoLiBJIHRob3VnaHQgRnJhbmNvbmEgd291bGQgdHJlYXQgR2FtZSA1
IGxpa2UgYSBHYW1lIDcgYW5kIHB1bGwgQmF1ZXIgYXQgdGhlIHZlcnkgaGludCBvZiB0cm91Ymxl
LiBJIGFncmVlZCB3aXRoIGEgZmVsbG93IE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIHdyaXRlciB0aGF0IEZyYW5j
b25hIG1pZ2h0IG5vdCBldmVuIGxldCBCYXVlciBiYXQuPC9wPg0KPHA+DQoJSSB0aG91Z2h0IEZy
YW5jb25hIHdvdWxkIHVzZSBoaXMgZW50aXJlIDI1LW1hbiByb3N0ZXIgdG8gY2FwdHVyZSB0aGUg
SW5kaWFuc+KAmSBmaXJzdCBXb3JsZCBTZXJpZXMgdGl0bGUgc2luY2UgMTk0OC48L3A+DQo8cD4N
CglJbnN0ZWFkLCBCYXVlciBnYXZlIHVwIHRocmVlIHJ1bnMgb24gZml2ZSBoaXRzIGluIHRoZSBm
b3VydGgsIHN0YXJ0aW5nIHdpdGggYSBsZWFkb2ZmIGhvbWUgcnVuIGJ5IEtyaXMgQnJ5YW50LiBU
aGF0IGlubmluZyB3YXMgYWxsIHRoZSBDdWJzIG5lZWRlZCBpbiBhIDMtMiB2aWN0b3J5LCBzZW5k
aW5nIHRoZSBTZXJpZXMgYmFjayB0byBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVsZCBmb3IgR2FtZSA2IFR1ZXNk
YXkgbmlnaHQuPC9wPg0KPHA+DQoJV2hlbiBCYXVlciBzdXJyZW5kZXJlZCB0aGUgaG9tZSBydW4g
dG8gQnJ5YW50IGFuZCBhIGRvdWJsZSB0byBkZWVwIHJpZ2h0IGZpZWxkIGJ5IEFudGhvbnkgUml6
em8gaW4gdGhlIGZvdXJ0aCwgRnJhbmNvbmEgaGFkIGEgaG9zdCBvZiBoZWxwIGF0IGhpcyBkaXNw
b3NhbC4gQW1vbmcgaGlzIG9wdGlvbnMgd2VyZSBNaWtlIENsZXZpbmdlciwgd2hvIGV2ZW50dWFs
bHkgc3RhcnRlZCB3YXJtaW5nIHVwLCBEYW5ueSBTYWxhemFyIGFuZCBSeWFuIE1lcnJpdHQuIENs
b3NlciBDb2R5IEFsbGVuIGRpZCBub3QgcGl0Y2ggU2F0dXJkYXksIGFuZCBGcmFuY29uYSBzYWlk
IGhlIG1pZ2h0IGJlIHVzZWQgZWFybGllciB0aGFuIG5vcm1hbCBpbiBHYW1lIDUgW2hlIGNhbWUg
aW4gaW4gdGhlIHNldmVudGhdLiBUaGUgYnVsbHBlbiB3YXMgYWxsIGluLjwvcD4NCjxwPg0KCeKA
nEFsbCBvZiB1cyBkb3duIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgcmVhZHkgZnJvbSBpbm5pbmcgb25lLOKAnSBy
ZWxpZXZlciBCcnlhbiBTaGF3IHNhaWQgYmVmb3JlIHRoZSBnYW1lLCByZWZlcmVuY2luZyBzb21l
dGhpbmcgdW5mb3Jlc2VlbiB3aXRoIEJhdWVy4oCZcyBoZWFsaW5nIHJpZ2h0IHBpbmtpZS48L3A+
DQo8cD4NCglBdCB0aGUgc3VnZ2VzdGlvbiB0aGF0IEZyYW5jb25hIHdvdWxkIHB1bGwgb3V0IGFs
bCB0aGUgc3RvcHMsIHJlbGlldmVyIERhbiBPdGVybyBzYWlkLCDigJxEb2VzbuKAmXQgaGUgZG8g
dGhhdCBldmVyeSBnYW1lPyBJIHRoaW5rIGl04oCZcyB0aGUgcGxheW9mZnMsIHlvdeKAmXJlIHRy
eWluZyB0byB3aW4gZXZlcnkgZ2FtZS4gSSBhbHdheXMga2VlcCBoZWFyaW5nLCDigJhJcyB0aGlz
IGEgbXVzdC13aW4gZ2FtZT/igJkgRXZlcnkgZ2FtZeKAmXMgYSBtdXN0LXdpbiBnYW1lLCB3aGV0
aGVyIHlvdeKAmXJlIGRvd24gb25lLCB1cCBvbmUsIHVwIHR3bywgdXAgdGhyZWUsIGl0IGRvZXNu
4oCZdCBtYXR0ZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSG93ZXZlciB3ZeKAmXJlIGdvaW5nIHRvIGdvIGFi
b3V0IGl0LCBJIGRvbuKAmXQga25vdy4gSeKAmW0gbm90IGluIFRpdG/igJlzIGhlYWQuIEkgZG9u
4oCZdCB0aGluayBoZSBldmVuIGtub3dzIGhvdyBoZeKAmXMgZ29pbmcgdG8gZ28gYWJvdXQgaXQg
eWV0LjwvcD4NCjxwPg0KCUZyYW5jb25hIGhhZCB0byBiZSBwbGVhc2VkIHdpdGggaG93IEJhdWVy
IGxvb2tlZCB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB0aHJvdWdoIHRoZSBvcmRlci4gQWx0aG91Z2ggaGUgY2Ft
ZSBpbiB3aXRoIGEgNS4wMCBwb3N0c2Vhc29uIEVSQSwgaGUgd2FzIHRocm93aW5nIGhpcyBjdXJ2
ZWJhbGwgZm9yIHN0cmlrZXMgYW5kIGtlZXBpbmcgaXQgbG93IGluIHRoZSB6b25lLCB3aGlsZSBo
aXMgZ2xvdmUtc2lkZSB0d28tc2VhbWVyIHdhcyBtb3ZpbmcsIGFzIEplZmYgUGFzc2FuIG9mIFlh
aG9vU3BvcnRzIG9ic2VydmVkIG9uIFR3aXR0ZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJSW4gdGhlIGRlY2lzaXZl
IGZvdXJ0aCwgdHdvIG9mIHRoZSBDdWJz4oCZIGZpdmUgaGl0cyBuZXZlciBsZWZ0IHRoZSBpbmZp
ZWxkLCBpbmNsdWRpbmcgb25lIGJ1bnQuIFRoZXJlIG1heSBoYXZlIGJlZW4gb3RoZXIgZmFjdG9y
cyBhdCB3b3JrLCBsaWtlIHdobyB3YXMgYXZhaWxhYmxlIGZvciByZWxpZWYgZHV0eS48L3A+DQo8
cD4NCglCdXQgRnJhbmNvbmEgbGV0IEJhdWVyIGZpbmlzaCB0aGUgZm91cnRoIGJlZm9yZSB0dXJu
aW5nIHRoZSBiYWxsIG92ZXIgdG8gQ2xldmluZ2VyLjwvcD4NCjxwPg0KCUl0IGlzIGhhcmQgdG8g
c2Vjb25kLWd1ZXNzIEZyYW5jb25hLiBIZSBob2xkcyBhbiAxMS0yIGNhcmVlciByZWNvcmQgaW4g
dGhlIFdvcmxkIFNlcmllcy4gVGhlIEluZGlhbnMgd291bGRu4oCZdCBoYXZlIGdvdHRlbiB0aGlz
IGZhciB3aXRob3V0IGhpcyBsZWFkZXJzaGlwIG5hdmlnYXRpbmcgdGhlIHJvdWdoIHdhdGVycyBv
ZiBpbmp1cmllcywgc3VzcGVuc2lvbnMgYW5kIGEgZHJvbmUgYWNjaWRlbnQuPC9wPg0KPHA+DQoJ
VGhlcmUgaXMgbm8gcmVhc29uIHRvIHBhbmljLiBGb3J0eSBvZiB0aGUgNDYgcHJldmlvdXMgdGlt
ZXMgdGhlIHRlYW0gaG9sZGluZyBhIDMtMSBsZWFkIGluIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgd29uIGl0
LiBUaGUgbGFzdCB0aW1lIHRoYXQgdHJlbmQgd2FzIGJyb2tlbiB3YXMgYnkgdGhlIDE5ODUgUm95
YWxzLjwvcD4NCjxwPg0KCVNldmVyYWwgSW5kaWFucywgbm90YWJseSBNaWtlIE5hcG9saSBhbmQg
RnJhbmNpc2NvIExpbmRvciwgYXJlIG11Y2ggYmV0dGVyIGhpdHRlcnMgYXQgaG9tZS4gTm9ydGhl
YXN0IE9oaW8gaXMgc3RhcnZlZCBmb3IgYSBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVsZCBjZWxlYnJhdGlvbiwg
d2l0aCB0aGUgSW5kaWFuc+KAmSBwcmV2aW91cyB0aHJlZSBjbGluY2hlcyBvZiB0aGUgQW1lcmlj
YW4gTGVhZ3VlIENlbnRyYWwgRGl2aXNpb24gdGl0bGUsIEFtZXJpY2FuIExlYWd1ZSBEaXZpc2lv
biBTZXJpZXMgYW5kIENoYW1waW9uc2hpcCBTZXJpZXMgY29taW5nIG9uIHRoZSByb2FkLiBUaGUg
dmlzaXRvcnMgY2x1YmhvdXNlIGF0IFdyaWdsZXkgRmllbGQgaXMgc28gdGlueSB0aGF0IHBvc3Rn
YW1lIGludGVydmlld3Mgd2VyZSBjb25kdWN0ZWQgb24gdGhlIGZpZWxkLjwvcD4NCjxwPg0KCVRo
ZSBJbmRpYW5zIGhhZCB0aGVpciBjaGFuY2VzIHRvIHdpbiBHYW1lIDUuIFN0cmFuZGluZyBDYXJs
b3MgU2FudGFuYSBhdCB0aGlyZCBiYXNlIHdpdGggb25lIG91dCBpbiB0aGUgZmlmdGggbG9vbWVk
IGxhcmdlLiBUaGV5IGhhZCB0d28gb24gd2l0aCB0d28gb3V0IGluIHRoZSBzZXZlbnRoIGFuZCBm
YWlsZWQgdG8gc2NvcmUgYWZ0ZXIgQ3VicyBtYW5hZ2VyIEpvZSBNYWRkb24gYnJvdWdodCBpbiBj
bG9zZXIgQXJvbGRpcyBDaGFwbWFuLiBJbiB0aGUgZWlnaHRoLCBKYXNvbiBLaXBuaXMgZm91bGVk
IG91dCB0byBsZWZ0IHdpdGggUmFqYWkgRGF2aXMgYXQgc2Vjb25kIGFuZCwgYWZ0ZXIgRGF2aXMg
c3RvbGUgdGhpcmQsIExpbmRvciBsb29rZWQgYSBsb3cgdGhpcmQgc3RyaWtlIGZyb20gQ2hhcG1h
bi48L3A+DQo8cD4NCglJIHdvdWxkIHRha2UgRnJhbmNvbmEgYXQgdGhlIGhlbG0gb3ZlciBhbnkg
b3RoZXIgbWFuYWdlciBpbiBiYXNlYmFsbC4gQnV0IG9uIHRoaXMgbmlnaHQsIEkgc3RpbGwgd2lz
aCBoZSBoYWQgYSBxdWlja2VyIGhvb2suPC9wPg0KPHA+DQoJTWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9o
aW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.