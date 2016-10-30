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Marla Ridenour: Indians manager Terry Francona could have used a quicker hook as Cubs take Game 5

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 30, 2016 - 11:48 PM | Updated: October 31, 2016 - 09:00 AM
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Chicago Cubs third baseman Kris Bryant watches his home run off Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer during the fourth inning of Game 5 of the Major League Baseball World Series Sunday, Oct. 30, 2016, in Chicago. (AP Photo/Charlie Riedel)

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