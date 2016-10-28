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Marla Ridenour: Indians scratch out dramatic 1-0 victory in Game 3 to cap Josh Tomlin’s special night

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 28, 2016 - 11:55 PM | Updated: October 29, 2016 - 12:11 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin (43) throws during the first inning of Game 3 of the Major League Baseball World Series against the Chicago Cubs, Friday, in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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