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American League Division Series INDIANS 6, RED SOX 0

Marla Ridenour: Indians’ success against Red Sox illustrates franchise’s stunning 18-month turnaround

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 7, 2016 - 10:15 PM | Updated: October 8, 2016 - 09:35 AM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor (left) and Rajai Davis high-five after the team's 6-0 win over the Boston Red Sox in Game 2 of the American League Division Series on Friday at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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