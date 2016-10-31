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Marla Ridenour: Odds remain in Indians’ favor but there remain reasons to fear the Cubs

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 31, 2016 - 06:09 PM | Updated: November 1, 2016 - 12:00 PM
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Cleveland Indians first baseman Mike Napoli hits a single during the seventh inning of Game 5 of the Major League Baseball World Series against the Chicago Cubs, Sunday, Oct. 30, 2016, in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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