All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Marla Ridenour: Steady contributions of Indians’ fiery leader Jason Kipnis obscured by rise of budding superstar Francisco Lindor

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 21, 2016 - 08:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starter Josh Tomlin is congratulated by Francisco Lindor (left) and Jason Kipnis after being pulled in the sixth inning against Toronto in Game 2 of the ALCS at Progressive Field in Cleveland. The Tribe won the game 2-1. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

cavs22web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Cavaliers move up start time of season opener to accommodate Game 1 of World Series

INDEPENDENCE: J.R. Smith wants to catch a few innings of Tuesday’s World Series. Perhaps now he can.

tribe22cut_01
Indians fans take care of rookie Ryan Merritt’s wedding registry
marla22cut_01
Marla Ridenour: Steady contributions of Indians’ fiery leader Jason Kipnis obscured by rise of budding superstar Francisco Lindor
stowbreck22cut_01
High school football/Stow 41, Brecksville 7: Bulldogs roll over previously unbeaten Bees
norwoo22cut_01
High school football / Woodridge 45, Norton 13: Mason Lydic, King Alfred Sanders power Bulldogs to 9-0 record
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next