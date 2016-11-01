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Marla Ridenour: Wary Indians fans should trust in Corey Kluber and bullpen in World Series Game 7

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 1, 2016 - 11:44 PM | Updated: November 2, 2016 - 04:34 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber (left) is congratulated by Roberto Perez after the top of the first inning against the Chicago Cubs in Game 1 of the World Series on Tuesday, Oct. 25, 2016 at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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