Marla Ridenour: Wary Indians fans should trust in Corey Kluber and bullpen in World Series Game 7

PHA+Q0xFVkVMQU5EOjwvcD48cD5EdXJpbmcgdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIHRoZXJlIHdhcyBu
byBwcmVzc3VyZS48L3A+PHA+RHVyaW5nIHRoZSBwb3N0c2Vhc29uIHRoZXJlIHdhcyBubyBwcmVz
c3VyZS48L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMgd2VyZSB1bmRlcmRvZ3MgYXQgZXZlcnkgc3RlcCwgb3Zl
cmxvb2tlZCBiZWNhdXNlIHRoZXkgaGF2ZSBubyBzdGFycyBzYXZlIGZvciB0aGVpciBtYW5hZ2Vy
LCBzZWVtaW5nbHkgbm8gaG9wZSBiZWNhdXNlIHRoZWlyIHN0YXJ0aW5nIHJvdGF0aW9uIHdhcyBk
b3duIHRvIHRocmVlLjwvcD48cD5CdXQgYWZ0ZXIgdGhleSBibGV3IGEgMy0xIGFkdmFudGFnZSBp
biB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVzIGFuZCBhbGxvd2VkIHRoZSBDdWJzIHRvIHNlbmQgaXQgdG8gV2Vk
bmVzZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgZGVjaWRpbmcgZ2FtZSBhdCBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVsZCB3
aXRoIGEgOS0zIHZpY3RvcnkgVHVlc2RheSwgdGhlIFRyaWJlIGZpbmRzIGl0c2VsZiBpbiBhbiB1
bmZhbWlsaWFyIHBvc2l0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgaGVhdCBpcyBvbi48L3A+PHA+VGhlIEluZGlh
bnMgYXJlIG9uIHRoZSB2ZXJnZSBvZiBnZXR0aW5nICYjODIyMDtDYXZhbGllcmVkLCYjODIyMTsg
YXMgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBOQkEgdGVhbSByYWxsaWVkIGZyb20gYSAzLTEgZGVmaWNpdCBh
Z2FpbnN0IHRoZSBXYXJyaW9ycyBpbiBUaGUgRmluYWxzIGluIEp1bmUuPC9wPjxwPlRoZXkgYXJl
IHBvaXNlZCB0byBkcm9wIHRocmVlIGluIGEgcm93IHRvIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyBkYXJsaW5n
cywgd2hvIGhhdmVuJiM4MjE3O3Qgd29uIGEgdGl0bGUgaW4gMTA4IHllYXJzLjwvcD48cD5CdXQg
dGhlIEN1YnMgc2hvdWxkIGZlZWwgdGhlIGhlYXQgYXMgd2VsbC4gQWNjb3JkaW5nIHRvIGJhc2Vi
YWxsLXJlZmVyZW5jZS5jb20sIGl0IHdpbGwgYmUganVzdCB0aGUgZmlmdGggR2FtZSA3IHRoaXMg
Y2VudHVyeSBhbmQgdGhlIDQybmQgb3ZlcmFsbCwgd2l0aCByb2FkIHRlYW1zIGdvaW5nIDIxLTIw
LiBUaGUgQ3VicyYjODIxNzsgZHJvdWdodCBoYXMgcHJvdmVkIGEgaGVhdnkgYnVyZGVuIHRvIGJl
YXIuIE9ubHkgc2l4IHRlYW1zIGluIG1ham9yLWxlYWd1ZSBoaXN0b3J5IGhhdmUgY29tZSBiYWNr
IHRvIHdpbiB0aGUgU2VyaWVzIGFmdGVyIGZhbGxpbmcgYmVoaW5kIDMtMS48L3A+PHA+VGhlcmUm
IzgyMTc7cyBubyBvbmUgSSYjODIxNztkIHJhdGhlciBoYXZlIG9uIHRoZSBtb3VuZCBmb3IgdGhl
IEluZGlhbnMgaW4gR2FtZSA3IG9mIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgdGhhbiBDb3JleSBLbHViZXIu
PC9wPjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gdHJpbyBJJiM4MjE3O2Qgd2FudCBjb21pbmcgb3V0IG9m
IHRoZSBUcmliZSBidWxscGVuIGJldHRlciB0aGFuIEJyeWFuIFNoYXcsIEFuZHJldyBNaWxsZXIg
YW5kIENvZHkgQWxsZW4uPC9wPjxwPlRoZXJlIGhhc24mIzgyMTc7dCBiZWVuIGEgUGFydHkgYXQg
TmFwb2xpJiM4MjE3O3MgaW4gdGhlIHBhc3QgZWlnaHQgcG9zdHNlYXNvbiBnYW1lcywgc28gdGhl
IEluZGlhbnMgZmlyc3QgYmFzZW1hbiBpcyBjZXJ0YWlubHkgZHVlIGZvciBhIGhvbWUgcnVuLjwv
cD48cD5UaGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgLjIxOSBwb3N0c2Vhc29uIGJhdHRpbmcgYXZlcmFnZSBn
b2luZyBpbnRvIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQmIzgyMTc7cyBHYW1lIDYgaXMgYSAgY29uY2Vybi4gQnV0
IG1vcmUgd29ycmlzb21lIGZvciB0aGUgVHJpYmUgaXMgaXRzIGxhY2sgb2YgdGltZWx5IGhpdHRp
bmcuPC9wPjxwPlRoZXJlIHdlcmUgbXVsdGlwbGUgY2hhbmNlcyBpbiBhIDMtMiBHYW1lIDUgbG9z
cyBhdCBXcmlnbGV5IEZpZWxkLiBUaGUgSW5kaWFucyBsb2FkZWQgdGhlIGJhc2VzIHdpdGggdHdv
IG91dCBpbiB0aGUgZm91cnRoIGlubmluZyBvZiBHYW1lIDYgYWdhaW5zdCBKYWtlIEFycmlldGEs
IGJ1dCByb29raWUgVHlsZXIgTmFxdWluIHN0cnVjayBvdXQuIFRoZXkgZW50ZXJlZCB0aGUgbmln
aHQgYmF0dGluZyAuMjMzIHdpdGggcnVubmVycyBpbiBzY29yaW5nIHBvc2l0aW9uIGluIHRoZSBw
b3N0c2Vhc29uLCBhIHNpZ25pZmljYW50IGRyb3AgZnJvbSB0aGVpciAuMjYxIGF2ZXJhZ2UgaW4g
dGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFucyBoYXZlIHNjb3JlZCB0d28gb3Ig
ZmV3ZXIgcnVucyBpbiBzaXggb2YgdGhlaXIgbGFzdCAxMSBwb3N0c2Vhc29uIGdhbWVzLjwvcD48
cD5CdXQgb24gVHVlc2RheSBuaWdodCwgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGp1c3QgdGhlIGhpdHRpbmcu
IE5hcXVpbiBnYXZlIHRoZSBDdWJzIHR3byBmaXJzdC1pbm5pbmcgcnVucyB3aGVuIGEgbWlzY29t
bXVuaWNhdGlvbiB3aXRoIHJpZ2h0IGZpZWxkZXIgTG9ubmllIENoaXNlbmhhbGwgYWxsb3dlZCBh
IGJhbGwgb2ZmIHRoZSBiYXQgb2YgQWRkaXNvbiBSdXNzZWxsIHRvIGZhbGwgaW4gZm9yIGEgZHVi
aW91cyBkb3VibGUuIE5hcXVpbiB0cmlwcGVkIG9uIEtyaXMgQnJ5YW50JiM4MjE3O3MgZmx5b3V0
IGluIHRoZSB0aGlyZCBjYXVnaHQgYnkgQ2hpc2VuaGFsbC48L3A+PHA+QXQgdGhhdCBwb2ludCwg
dGhlIEluZGlhbnMgd2VyZSBzaG93aW5nIHRoZWlyIHlvdXRoLjwvcD48cD5UaGluZ3Mgc2hvdWxk
IGJlIGRpZmZlcmVudCBpbiBHYW1lIDcgd2l0aCBLbHViZXIgb24gdGhlIG1vdW5kIGFnYWluc3Qg
Q3VicyByaWdodC1oYW5kZXIgS3lsZSBIZW5kcmlja3MgKDEtMSwgMS4zMSBFUkEpLjwvcD48cD5L
bHViZXIsIDMwLCBjYXJyaWVzIGEgNC0xIHJlY29yZCB3aXRoIGEgMC44OSBFUkEgaW4gdGhlIHBv
c3RzZWFzb24uIFRoYXQgRVJBIGlzIHRoZSBzZWNvbmQgYmVzdCBpbiBtYWpvci1sZWFndWUgaGlz
dG9yeSBieSBhIHBpdGNoZXIgd2hvIGhhcyB0aHJvd24gYXQgbGVhc3QgMzAgcG9zdHNlYXNvbiBp
bm5pbmdzLjwvcD48cD5IZSYjODIxNztzIGFsbG93ZWQgYSB0b3RhbCBvZiBvbmUgcnVuIG9uIG5p
bmUgaGl0cyBhbmQgc3RydWNrIG91dCAxNSBpbiBiZWF0aW5nIHRoZSBDdWJzIGluIEdhbWVzIDEg
YW5kIDQuIE1vcmUgc2lnbmlmaWNhbnRseSwgdGhlIEluZGlhbnMgaGF2ZSBzY29yZWQgMTMgcnVu
cyBvbiAyMCBoaXRzIGluIHRob3NlIHR3byBnYW1lcy48L3A+PHA+SW5kaWFucyBmYW5zIGhhdmUg
dG8gaG9wZSB0aGF0IGV2ZXJ5dGhpbmcgc2Vjb25kIGJhc2VtYW4gSmFzb24gS2lwbmlzIHNhaWQg
YWJvdXQgS2x1YmVyIGFmdGVyIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgR2FtZSA0IHZpY3Rvcnkg
aG9sZHMgdHJ1ZSBpbiBHYW1lIDcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHdhbGsg
cGVvcGxlLCBoZSBjb21wZXRlcywgaGUgZmllbGRzIGhpcyBwb3NpdGlvbiwga2VlcHMgaGlzIGNv
bXBvc3VyZSwgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBibGFtZSBhbnl0aGluZyBvbiBoaXMgZGVmZW5zZS4g
QWRkIHRoYXQgdG8gaGlzIHJlcGVydG9pcmUgW2FuZF0gaG93IG5hc3R5IGhlIGlzLCBoZSYjODIx
NztzIGV4YWN0bHkgd2hhdCB5b3Ugd2FudCBvdXQgb2YgYW4gYWNlLCYjODIyMTsgS2lwbmlzIHNh
aWQuPC9wPjxwPkZvciBhbnlvbmUgZWxzZSBpbiBhIEdhbWUgNyBhdG1vc3BoZXJlIGRyaXBwaW5n
IHdpdGggdGVuc2lvbiwgdGhhdCBtaWdodCBiZSB0b28gbXVjaCB0byBhc2suIEJ1dCBub3Qgb2Yg
S2x1YmVyLiBDb25zaWRlcmluZyBoaXMgcG9pc2UsIGludGVsbGlnZW5jZSBhbmQgZG9taW5hdGlu
ZyBwb3N0c2Vhc29uLCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIG9uZSBJIHRydXN0IG1vcmUuPC9wPjxwPk1h
cmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4u
IFJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRl
ciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.