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Marla Ridenour: With Indians one win away from championship, Believeland one win away from postmark status

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 29, 2016 - 11:31 PM | Updated: October 30, 2016 - 01:10 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber throws during the first inning of Game 4 of the Major League Baseball World Series against the Chicago Cubs, Saturday in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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