Marla Ridenour: With Indians one win away from championship, Believeland one win away from postmark status

PHA+DQoJQ0hJQ0FHTzogT25lIHdpbiBhd2F5LjwvcD4NCjxwPg0KCU9uZSB3aW4gYXdheSBmcm9t
IHRoZSBJbmRpYW5z4oCZIGZpcnN0IFdvcmxkIFNlcmllcyBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gNjggeWVh
cnMuPC9wPg0KPHA+DQoJT25lIHdpbiBhd2F5IGZyb20gdHdvIHBhcmFkZXMgaW4gYSBzcGFuIG9m
IGZpdmUgbW9udGhzLiAoVW0gLi4uIGJhcnJpY2FkZXMsIG1heWJlPyk8L3A+DQo8cD4NCglPbmUg
d2luIGF3YXkgZnJvbSBtYWtpbmcgQmVsaWV2ZWxhbmQgYW4gYWN0dWFsIHBvc3RtYXJrLiAoV2h5
IG5vdD8gSXQgd291bGQgbG9vayBncmVhdCBvbiB0aGUgQ2hyaXN0bWFzIGNhcmRzLik8L3A+DQo8
cD4NCglUaGUgSW5kaWFuc+KAmSB0aXRsZSBydW4sIHdoaWNoIHNlZW1lZCBzbyB1bmxpa2VseSBv
biBTZXB0LiAxNyB3aGVuIHJpZ2h0LWhhbmRlciBDYXJsb3MgQ2FycmFzY28gZnJhY3R1cmVkIGEg
Ym9uZSBpbiBoaXMgaGFuZCBhbmQgaW5qdXJpZXMgY29udGludWVkIHRvIHJhdmFnZSB0aGUgcGl0
Y2hpbmcgc3RhZmYsIGZlZWxzIHRhbmdpYmxlIG5vdy48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgSW5kaWFucyB3
ZW50IHRvIHNsZWVwIGRyZWFtaW5nIG9mIHRoZWlyIGxpZmVsb25nIGdvYWwgYWZ0ZXIgYSA3LTIg
dmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSBDaGljYWdvIEN1YnMgaW4gR2FtZSA0IG9mIHRoZSBXb3JsZCBTZXJp
ZXMgb24gU2F0dXJkYXkgbmlnaHQgYXQgV3JpZ2xleSBGaWVsZC48L3A+DQo8cD4NCglPZiBjb3Vy
c2UsIGNsaW5jaGluZyBpbiB0aGUgc3RvcmllZCBvbGQgYmFsbHBhcmsgaXMgYW55dGhpbmcgYnV0
IGNlcnRhaW4uIFVwIDMtMSwgdGhlIEluZGlhbnMgd2lsbCBzZW5kIHVucHJlZGljdGFibGUgcmln
aHQtaGFuZGVyIFRyZXZvciBCYXVlciB0byB0aGUgbW91bmQgU3VuZGF5IG5pZ2h0IGFnYWluc3Qg
bGVmdC1oYW5kZXIgSm9uIExlc3Rlci48L3A+DQo8cD4NCglCdXQgc3RhdGlzdGljcyBhcmUgaW4g
dGhlIFRyaWJl4oCZcyBmYXZvciB0byB3aW4gaXQgYWxsLiBUZWFtcyB0aGF0IGhhdmUgbGVkIHRo
ZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgMi0xIGFuZCB3aW4gR2FtZSA0IGhhdmUgY2xhaW1lZCB0aGUgY2hhbXBp
b25zaGlwIDg2IHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHRpbWUgKDM3IG91dCBvZiA0MyksIGluY2x1ZGluZyB0
aGUgbGFzdCAxMC4gVGhlIGxhc3QgdGVhbSB0byB0YWtlIGEgMy0xIGxlYWQgYW5kIGxvc2Ugd2Fz
IHRoZSAxOTg1IFN0LiBMb3VpcyBDYXJkaW5hbHMuPC9wPg0KPHA+DQoJSSBrbm93LCAzLTEgaXMg
YSBsZXNzb24gaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gdGhhdCBnb2VzIGJvdGggd2F5cyBhZnRlciB0aGUg
Q2F2YWxpZXJzIHJhbGxpZWQgZnJvbSB0aGF0IGRlZmljaXQgaW4gdGhlIE5CQSBGaW5hbHMuIEJ1
dCBpbiBzaWxlbmNpbmcgdGhlIGZhbmF0aWNhbCBjcm93ZCBpbiBXcmlnbGV5LCB0aGUgSW5kaWFu
cyBwcm92ZWQgdG8gYmUgYXMgZGV0ZXJtaW5lZCBhbmQgc2NyYXBweSBhcyBldmVyLiBBcyByZWxp
ZXZlciBBbmRyZXcgTWlsbGVyIHdhcm5lZCBGcmlkYXkgbmlnaHQsIHRoZXkgc2hvd2VkIG5vIHNp
Z25zIG9mIHRha2luZyB0aGVpciBmb290IG9mZiB0aGUgZ2FzLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZXkgZGlk
IHRoZSBsaXR0bGUgdGhpbmdzIHJpZ2h0LCBsaWtlIExvbm5pZSBDaGlzZW5oYWxs4oCZcyBSQkkg
c2FjcmlmaWNlIGZseSBpbiB0aGUgc2l4dGggdGhhdCBtYWRlIGl0IDQtMS4gTGlrZSBDb2NvIENy
aXNwIGRlbGl2ZXJpbmcgYSBwaW5jaCBoaXQgZm9yIHRoZSBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRpdmUgbmln
aHQgYWZ0ZXIgaGUgcHJvdmlkZWQgdGhlIG9ubHkgcnVuIGluIEdhbWUgMy4gVGhleSBkaWQgdGhl
IGJpZyB0aGluZ3MgcmlnaHQsIGxpa2UgQ2FybG9zIFNhbnRhbmHigJlzIHNvbG8gaG9tZSBydW4g
dGhhdCB0aWVkIHRoZSBnYW1lIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaW5uaW5nIGFuZCBKYXNvbiBLaXBuaXPi
gJkgdGhyZWUtcnVuIGhvbWVyIGluIHRoZSBzZXZlbnRoIHRoYXQgcHJvdmlkZWQgYSA3LTEgY3Vz
aGlvbi48L3A+DQo8cD4NCglCdXQgdG8gcHV0IHRoZW1zZWx2ZXMgaW4gcG9zaXRpb24gZm9yIGEg
dGl0bGUsIHRoZSBJbmRpYW5zIGFsc28gcm9kZSB0aGVpciBhY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJUmlnaHQt
aGFuZGVyIENvcmV5IEtsdWJlciwgc3RhcnRpbmcgb24gdGhyZWUgZGF5c+KAmSByZXN0IGZvciBv
bmx5IHRoZSBzZWNvbmQgdGltZSBpbiBoaXMgY2FyZWVyLCB0dXJuZWQgaW50byB0aGUgSW5kaWFu
c+KAmSB2ZXJzaW9uIG9mIHRoZSBCcm93bnPigJkgVGVycmVsbGUgUHJ5b3IsIGFzIG9uZSBmYW4g
bm90ZWQgb24gVHdpdHRlci4gS2x1YmVyLCB3aG8gaGFkIGhpcyBzcGlrZXMgb24gaWYgbmVlZGVk
IHRvIHBpbmNoIGhpdCBsYXRlIGluIEdhbWUgMywgcHJvdmVkIGhlIHdhcyB3b3J0aHkgb2Ygc3Vj
aCBhIHRhc2suPC9wPg0KPHA+DQoJS2x1YmVyIHB1dCB0aGUgSW5kaWFucyBhaGVhZCAyLTEgaW4g
dGhlIHRvcCBvZiB0aGUgc2Vjb25kIHdoZW4gaGUgaGl0IGFuIGluZmllbGQgZHJpYmJsZXIgdG93
YXJkIHRoaXJkIGJhc2UuIENoaXNlbmhhbGwgc2NvcmVkIG9uIHRoZSB0aHJvdyB3aGVuIHRoZSBi
YWxsIGdvdCBwYXN0IGZpcnN0IGJhc2VtYW4gQW50aG9ueSBSaXp6by4gS2x1YmVy4oCZcyBSQkkg
bWFya2VkIHRoZSBmaXJzdCBsZWFkIGNoYW5nZSBpbiAxNSBjb25zZWN1dGl2ZSBwb3N0c2Vhc29u
IGdhbWVzLjwvcD4NCjxwPg0KCU9uIHRoZSBtb3VuZCwgS2x1YmVyIGRpZCBub3Qgc2VlbSBmYXpl
ZCBieSBwaXRjaGluZyBvbiBzaG9ydCByZXN0LiBIaXMgb25seSBwb3N0c2Vhc29uIGxvc3MsIGFn
YWluc3QgdGhlIEJsdWUgSmF5cyBpbiBHYW1lIDQgb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIExlYWd1ZSBDaGFt
cGlvbnNoaXAgU2VyaWVzLCBjYW1lIG9uIHRocmVlIGRheXPigJkgcmVzdC4gQnV0IG1hbmFnZXIg
VGVycnkgRnJhbmNvbmEgc2FpZCBGcmlkYXkgaGUgYmVsaWV2ZWQgS2x1YmVyIGhhZCBnb3R0ZW4g
b3ZlciB0aGUgbWVudGFsIGh1cmRsZSBvZiB3b25kZXJpbmcgaG93IGhpcyBsZWdzIHdvdWxkIGhv
bGQgdXAuPC9wPg0KPHA+DQoJS2x1YmVyIGFjY29tcGxpc2hlZCBhIHJhcmUgZmVhdCBpbiB3aW5u
aW5nIEdhbWVzIDEgYW5kIDQgb2YgYSBXb3JsZCBTZXJpZXMuIFRoZSBsYXN0IHRvIGRvIGl0IHdh
cyB0aGUgUmVkc+KAmSBKb3NlIFJpam8gaW4gMTk5MC4gS2x1YmVyIHBpdGNoZWQgc2l4IHNodXRv
dXQgaW5uaW5ncyBhbmQgc3RydWNrIG91dCBuaW5lIGluIGEgNi0wIHZpY3RvcnkgaW4gR2FtZSAx
IFR1ZXNkYXkgYXQgUHJvZ3Jlc3NpdmUgRmllbGQsIHRoZW4gY2FtZSBiYWNrIHRvIGdpdmUgdXAg
b25lIHJ1biBvbiBmaXZlIGhpdHMgaW4gc2l4IGlubmluZ3MgU2F0dXJkYXkuIEhlIGltcHJvdmVk
IHRvIDQtMSBpbiB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiB3aXRoIGFuIDAuNzUgRVJBLjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1
dCB0aGUgSW5kaWFucyBhcmVu4oCZdCBqdXN0IEtsdWJlciBhbmQgY29tcGFueS4gVGhleSBhcmUg
YSB3ZWxsLXJvdW5kZWQsIGRlZXAgdGVhbSBsZWQgYnkgb25lIG9mIHRoZSBiZXN0IG1hbmFnZXJz
IGluIGJhc2ViYWxsLiBUaGV5IHdpbGwgZG8gYW55dGhpbmcgZm9yIEZyYW5jb25hLCBldmVuIHBp
bmNoIGhpdCB3aGVuIHRoZXkgYXJlIHBpdGNoaW5nIHRoZSBuZXh0IGRheS4gVGhleSBhcmUgYSBn
cm91cCBvZiBncml0dHksIGRldGVybWluZWQgbWVuIHdobyBjYXJlIGFib3V0IGVhY2ggb3RoZXIu
PC9wPg0KPHA+DQoJVGhleSBhbHNvIGxvdmUgcHJvdmluZyBwZW9wbGUgd3JvbmcuIEl0IG1pZ2h0
IGJlIGEgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gYmVhdCB3cml0ZXIsIHRlbGV2aXNpb24gYmFzZWJhbGwgYW5h
bHlzdHMgb3Igb2Rkc21ha2VycyBpbiBMYXMgVmVnYXMuIE5vdyB0aGUgb2RkcyBhcmUgaW4gdGhl
aXIgZmF2b3IuPC9wPg0KPHA+DQoJQ2VydGFpbmx5IHRoZSBTZXJpZXMgaXNu4oCZdCBvdmVyLiBU
aGVyZeKAmXMgbm8gY2VydGFpbnR5IHRoYXQgQmF1ZXIgY2FuIGNvbWUgdGhyb3VnaCBvbiBTdW5k
YXkuIEhpcyBsYWNlcmF0ZWQgcmlnaHQgcGlua2llLCBjdXQgaW4gYSBkcm9uZSBhY2NpZGVudCwg
d2lsbCBsaWtlbHkgbGltaXQgaGltIHRvIGJ1bnRpbmcgd2hlbiBhdCB0aGUgcGxhdGUuIExlc3Rl
ciBpcyAyLTEgd2l0aCBhIDEuNjkgRVJBIGluIHRoZSBwbGF5b2Zmcy48L3A+DQo8cD4NCglCdXQg
aXQgbWlnaHQgYmUgdGltZSB0byBwdXQgYSBsaXR0bGUgYnViYmx5IGluIHRoZSBmcmlkZ2UganVz
dCBpbiBjYXNlLjwvcD4NCjxwPg0KCU1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYTwv
YT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5v
dXJBQko8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.