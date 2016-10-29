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Marla Ridenour: With Indians one win away from championship, Believeland one win away from postmark status

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 29, 2016 - 11:31 PM | Updated: October 30, 2016 - 02:36 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber throws during the first inning of Game 4 of the Major League Baseball World Series against the Chicago Cubs, Saturday in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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