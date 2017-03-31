All CATEGORIES
☰ Menu

Indians: Spring training

Michael Brantley expected to make Opening Day roster, start in opener

Associated Press

Published: March 31, 2017 - 07:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Michael Brantley gets ready to bat at the team's spring training facility, Feb. 20 in Goodyear, Ariz. Brantley has likely made Clevelands opening-day roster and could be in left field for the opener in Texas on Monday. Brantley has worked his way back after playing in just 11 games last season following right shoulder surgery. Manager Terry Francona said Brantley has not suffered any setbacks after playing in three straight games this week. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN SPORTS

cavs03_11 Tony Dejak - AP
Cavaliers 135, Pacers 130 (2OT): Kevin Love saves Cavs in second overtime; LeBron James records 11th triple-double

CLEVELAND: Afficionados of defense, focus and fast-paced basketball, including Cavaliers coach Tyronn Lue, could not have been happy. At least through the first 48 minutes.

tribe03_lindor
Indians still working through Opening Day lineup after first five
Cavaliers notebook: While his sore left foot improves, Kyle Korver’s return doesn’t appear imminent
Projected Opening Day lineups
tsider03_02
Indians announce four-year contract extension for Roberto Perez
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next