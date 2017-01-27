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MLB commissioner and Indians owner meet to discuss Chief Wahoo

By Tom Withers
Associated Press

Published: January 27, 2017 - 03:41 PM
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Cleveland Indians Chairman and CEO Paul Dolan (left) talks with Major League Baseball commissioner Rob Manfred after a press conference where Manfred announced that the Indians would host the 90th All-Star Game in 2019 at Progressive Field in Cleveland, Friday. (Chuck Crow//The Plain Dealer via AP)


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