MLB officially announces Cleveland as host for 2019 All-Star Game

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBCYXNlYmFsbCYjODIxNztzIG1pZC1zdW1tZXIgY2xhc3NpYyBpcyBzbGlk
aW5nIGJhY2sgaG9tZSB0byBDbGV2ZWxhbmQgaW4gdHdvIHllYXJzLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFu
cywgd2hvIGhhdmUgYmVlbiBlbmpveWluZyBhIHJlbmFpc3NhbmNlIG9uIHRoZSBmaWVsZCwgd2ls
bCBob3N0IHRoZSA5MHRoIEFsbC1TdGFyIEdhbWUgaW4gMjAxOSBhdCBQcm9ncmVzc2l2ZSBGaWVs
ZCwgQ29tbWlzc2lvbmVyIFJvYiBNYW5mcmVkIGFubm91bmNlZCBGcmlkYXkgYXMgYSBsaWdodCBz
bm93IGZlbGwgYXQgdGhlIGRvd250b3duIGJhbGxwYXJrLjwvcD48cD5DbGV2ZWxhbmQgbGFzdCBo
b3N0ZWQgdGhlIGV2ZW50IGluIDE5OTcsIHdoZW4gSW5kaWFucyBjYXRjaGVyIFNhbmR5IEFsb21h
ciBoaXQgYSBnby1haGVhZCBob21lIHJ1biBpbiB0aGUgc2V2ZW50aCBpbm5pbmcgdG8gbGVhZCB0
aGUgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIHRvIGEgd2luIGFuZCBlYXJuIE1vc3QgVmFsdWFibGUgUGxheWVy
IGhvbm9ycy48L3A+PHA+VGhpcyB3aWxsIGJlIHRoZSBzaXh0aCB0aW1lIHRoZSBnYW1lIHdpbGwg
YmUgaG9zdGVkIGJ5IHRoZSBJbmRpYW5zLCB0aGUgbW9zdCBhbW9uZyB0aGUgdGVhbXMuPC9wPjxw
PkxhbmRpbmcgdGhlIGdhbWUgaXMgYW5vdGhlciBib29zdCBmb3IgdGhlIEluZGlhbnMsIHdobyB3
b24gdGhlIHBlbm5hbnQgbGFzdCB5ZWFyIGFuZCB0b29rIHRoZSBDaGljYWdvIEN1YnMgdG8gc2V2
ZW4gZ2FtZXMgYmVmb3JlIGxvc2luZyBhIGRyYW1hdGljIFdvcmxkIFNlcmllcy48L3A+PHA+SXQm
IzgyMTc7cyBiZWVuIGEgbm90YWJsZSBvZmZzZWFzb24gZm9yIHRoZSBJbmRpYW5zLCB3aG8gYWRk
ZWQgb25lIG9mIHRoZSBnYW1lJiM4MjE3O3MgZWxpdGUgc2x1Z2dlcnMgYnkgc2lnbmluZyBmcmVl
IGFnZW50IEVkd2luIEVuY2FybmFjaW9uLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.