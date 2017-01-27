All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

MLB officially announces Cleveland as host for 2019 All-Star Game

By Tom Withers
Associated Press

Published: January 27, 2017 - 11:13 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians first base coach Sandy Alomar Jr., the MVP of the 1997 All-Star game in Cleveland, talks at a press conference after Major League Baseball commissioner Rob Manfred announced that the Indians would host the 90th All-Star Game in 2019 at Progressive Field in Cleveland, Friday. (Chuck Crow/The Plain Dealer via AP)


MORE IN SPORTS

zmen15web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Akron 71, Toledo 65: Zips rally behind Kwan Cheatham to drop Rockets - 10:04 PM

At one point Tuesday night, the University of Akron men’s basketball team appeared to be on life support at Rhodes Arena. But when the listless Zips trailed the Toledo Rockets and needed someone to provide a spark, Kwan Cheatham Jr. delivered.

csider15cut_01
Cavs forward Kevin Love has knee surgery, could be out for six weeks
rivals14cutweb
Kent State-UA rivalry rooted in mascot spat — so says the internet
cavs14cutweb
Cavaliers forward Kevin Love to get second opinion on ailing knee
tribe15cut
Indians hire Grady Sizemore as adviser to player development; left-hander Chris Narveson invited to camp
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next