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MLB officially announces Cleveland as host for 2019 All-Star Game

By Tom Withers
Associated Press

Published: January 27, 2017 - 11:13 AM | Updated: January 27, 2017 - 02:17 PM

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