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MLB, players approve rule changes for 2017, including replay time limits

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 2, 2017 - 04:37 PM | Updated: March 3, 2017 - 07:25 AM
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Cleveland Indians second baseman Michael Martinez (right) shakes hands with a bat boy after hitting a home run against the Seattle Mariners during the third inning Wednesday in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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