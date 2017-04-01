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Beacon Journal panel predicts results for Indians, Major League Baseball

MLB predictions

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 1, 2017 - 04:30 PM | Updated: April 2, 2017 - 03:26 PM

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