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No change coming with Chief Wahoo for the Indians this season

Associated Press

Published: July 12, 2017 - 02:36 PM | Updated: July 12, 2017 - 02:48 PM
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FILE - In this July 8, 2017, file photo, Cleveland Indians' Bradley Zimmer watches his RBI-triple off Detroit Tigers relief pitcher Bruce Rondon in the eighth inning of a baseball game, in Cleveland. Zimmer is batting .285 with five homers, 25 RBIs and nine steals in 49 games. (AP Photo/Tony Dejak, File)


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