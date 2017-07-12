No change coming with Chief Wahoo for the Indians this season

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Tm8gY2hhbmdlIHdpbGwgYmUgbWFkZSB0aGlzIHNlYXNvbiBpbiB0aGUgQ2xldmVsYW5kIElu
ZGlhbnMmIzgyMTc7IHVzZSBvZiB0aGUgY29udHJvdmVyc2lhbCBDaGllZiBXYWhvbyBsb2dvLjwv
cD48cD5KdXN0IGFmdGVyIHRoZSBzZWFzb24gc3RhcnRlZCwgTWFqb3IgTGVhZ3VlIEJhc2ViYWxs
IHNhaWQgdGhlcmUgaGFkIGJlZW4gJiM4MjIwO3Byb2R1Y3RpdmUgZGlzY3Vzc2lvbnMmIzgyMjE7
IGFib3V0IHRyYW5zaXRpb25pbmcgYXdheSBmcm9tIHRoZSBsb2dvLjwvcD48cD5CYXNlYmFsbCBD
b21taXNzaW9uZXIgUm9iIE1hbmZyZWQgc2FpZDomIzgyMjE7IEkgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBz
YWZlIHRvIHNlZSB0aGF0IHlvdSYjODIxNztyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gc2VlIGFueSBkcmFtYXRp
YyBkZXZlbG9wbWVudHMgdW50aWwgd2UmIzgyMTc7cmUgdGhyb3VnaCB0aGUgMjAxNyBzZWFzb24u
JiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.