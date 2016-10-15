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Not even Indians teammates sure how to deal with precocious star Francisco Lindor

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 15, 2016 - 10:03 PM | Updated: October 16, 2016 - 12:52 AM

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