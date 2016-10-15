All CATEGORIES
☰ Menu

Not even Indians teammates sure how to deal with precocious star Francisco Lindor

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 15, 2016 - 10:03 PM

MORE IN SPORTS

tribe16cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
ALCS/Indians 2, Blue Jays 1: Josh Tomlin, Francisco Lindor, bullpen propel Indians to 2-0 series lead - 12:01 AM

CLEVELAND: The Indians have found their formula and have followed it in the first two games of the American League Championship Series. With it, they’re two steps closer to the World Series.

osufoot16cutweb
Ohio State 30, Wisconsin 23 (OT): Defense saves No. 2 Buckeyes - 12:01 AM
tribe16cut_15
Unhittable reliever Andrew Miller making Indians manager Terry Francona’s unorthodox moves pay off - 11:49 PM
zfoot16cutweb
University of Akron football: Undefeated Western Michigan Broncos hammer Zips 41-0 - 12:01 AM
browns16cut_03
Still searching for first win under coach Hue Jackson, Browns hope to avoid worst start since 1999 Sunday against Titans - 12:01 AM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next