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Not even Indians teammates sure how to deal with precocious star Francisco Lindor

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 15, 2016 - 10:03 PM

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