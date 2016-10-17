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Ontario judge dismisses attempt to ban Indians’ name, logo

By Rob Gillies
Associated Press

Published: October 17, 2016 - 10:59 AM | Updated: October 17, 2016 - 05:47 PM
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FILE - In this April 8, 2002, file photo, fans hold up Chief Wahoo signs as they celebrate the Cleveland Indians' win over the Minnesota Twins, in Cleveland, Ohio. A Toronto court will hear arguments Monday, Oct. 17, 2016 on an attempt to bar the Cleveland Indians from using their team name and "Chief Wahoo" logo in Ontario. (AP Photo/Tony Dejak, File)

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