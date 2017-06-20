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Orioles 6, Indians 5

Orioles 6, Indians 5: Josh Tomlin fails to hold three-run lead, winning streak stopped at six

By David Ginsburg
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 10:59 PM | Updated: June 21, 2017 - 09:16 AM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez (right) greets teammate Edwin Encarnacion at home plate after scoring on Encarnacion's two-run home run in the first inning against the Baltimore Orioles Thursday in Baltimore. (AP Photo/Patrick Semansky)

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