All CATEGORIES
☰ Menu

Orioles 6, Indians 5

Orioles 6, Indians 5: Josh Tomlin fails to hold three-run lead, winning streak stopped at six

By David Ginsburg
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 10:59 PM | Updated: June 21, 2017 - 09:16 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Jose Ramirez (right) greets teammate Edwin Encarnacion at home plate after scoring on Encarnacion's two-run home run in the first inning against the Baltimore Orioles Thursday in Baltimore. (AP Photo/Patrick Semansky)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe22cut_01 Patrick Semansky - AP
Indians 5, Orioles 1: Carlos Carrasco strikes out 10 as Indians beat skidding Orioles

BALTIMORE: Carlos Carrasco struck out 10, Francisco Lindor homered and the Indians defeated the skidding Baltimore Orioles 5-1 Wednesday night for their seventh win in eight games.

racers22cut_01
Racers 12, Eagles 2: Former Kent State standout Maddy Grimm’s home run highlights Racers rout
nba22cut_03
Draft is next up during NBA’s dizzying days of deals
Indians, Twins to play in San Juan on April 17-18 next year
Amateur golf: Good Park to host junior tournament in July
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next